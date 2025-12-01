Preço de haHYPE hoje

O preço ao vivo de haHYPE (HAHYPE) hoje é $ 34.21, com uma variação de 2.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAHYPE para USD é de $ 34.21 por HAHYPE.

haHYPE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,031,752, com um fornecimento em circulação de 117.85K HAHYPE. Nas últimas 24 horas, HAHYPE foi negociado entre $ 33.4 (mínimo) e $ 35.37 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 59.84, enquanto a mínima histórica foi de $ 14.81.

No desempenho de curto prazo, HAHYPE movimentou-se -0.14% na última hora e +9.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de haHYPE (HAHYPE)

Capitalização de mercado $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Fornecimento Circulante 117.85K 117.85K 117.85K Fornecimento total 117,853.1440578552 117,853.1440578552 117,853.1440578552

A capitalização de mercado atual de haHYPE é $ 4.03M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HAHYPE é 117.85K, com um fornecimento total de 117853.1440578552. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.03M.