Preço de Haedal Staked WAL hoje

O preço ao vivo de Haedal Staked WAL (HAWAL) hoje é $ 0.162802, com uma variação de 2.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAWAL para USD é de $ 0.162802 por HAWAL.

Haedal Staked WAL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,049, com um fornecimento em circulação de 160.00K HAWAL. Nas últimas 24 horas, HAWAL foi negociado entre $ 0.157263 (mínimo) e $ 0.169164 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.455937, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.129313.

No desempenho de curto prazo, HAWAL movimentou-se -0.07% na última hora e +9.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Haedal Staked WAL (HAWAL)

Capitalização de mercado $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K Fornecimento Circulante 160.00K 160.00K 160.00K Fornecimento total 160,000.0 160,000.0 160,000.0

A capitalização de mercado atual de Haedal Staked WAL é $ 26.05K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HAWAL é 160.00K, com um fornecimento total de 160000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.05K.