Qual é o preço em tempo real de Hachiko Inu hoje?

O preço atual de Hachiko Inu está em R$0.0058936974228156414000, com uma variação de -2.17% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para HACHIKO?

HACHIKO foi negociado entre R$0.0057213439351962687000 e R$0.0061440835886040642000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Hachiko Inu está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica HACHIKO está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que HACHIKO está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Hachiko Inu?

Com uma capitalização de mercado de R$5575021.38723072042000, Hachiko Inu ocupa a posição #2766, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial HACHIKO tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Hachiko Inu se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.0252548227276035402000, enquanto o ATL é de R$, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de HACHIKO?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (945932349.1266195 tokens), o desempenho da categoria dentro de BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.