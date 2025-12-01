Preço de Habitat hoje

O preço ao vivo de Habitat (HABITAT) hoje é $ 0.04417742, com uma variação de 1.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HABITAT para USD é de $ 0.04417742 por HABITAT.

Habitat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,250,215, com um fornecimento em circulação de 73.56M HABITAT. Nas últimas 24 horas, HABITAT foi negociado entre $ 0.04343236 (mínimo) e $ 0.04473645 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.173107, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04334449.

No desempenho de curto prazo, HABITAT movimentou-se -0.29% na última hora e -14.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Habitat (HABITAT)

Capitalização de mercado $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M Fornecimento Circulante 73.56M 73.56M 73.56M Fornecimento total 99,999,839.57773003 99,999,839.57773003 99,999,839.57773003

