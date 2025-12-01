Preço de Gut Says hoje

O preço ao vivo de Gut Says (GUT) hoje é --, com uma variação de 6.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GUT para USD é de -- por GUT.

Gut Says ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 62,958, com um fornecimento em circulação de 867.50M GUT. Nas últimas 24 horas, GUT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00106126, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GUT movimentou-se -0.36% na última hora e -17.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gut Says (GUT)

Capitalização de mercado $ 62.96K$ 62.96K $ 62.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 62.96K$ 62.96K $ 62.96K Fornecimento Circulante 867.50M 867.50M 867.50M Fornecimento total 867,502,975.460375 867,502,975.460375 867,502,975.460375

