Preço de Guru hoje

O preço ao vivo de Guru (GURU) hoje é $ 0, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GURU para USD é de $ 0 por GURU.

Guru ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,739.19, com um fornecimento em circulação de 99.00M GURU. Nas últimas 24 horas, GURU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.084421, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GURU movimentou-se -- na última hora e -4.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.91.

Informações de mercado de Guru (GURU)

Capitalização de mercado $ 14.74K$ 14.74K $ 14.74K Volume (24h) $ 7.91$ 7.91 $ 7.91 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.74K$ 14.74K $ 14.74K Fornecimento Circulante 99.00M 99.00M 99.00M Fornecimento total 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665

A capitalização de mercado atual de Guru é $ 14.74K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.91. A oferta em circulação de GURU é 99.00M, com um fornecimento total de 99001225.37722665. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.74K.