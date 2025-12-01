Preço de Gunda hoje

O preço ao vivo de Gunda (GUNDA) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GUNDA para USD é de -- por GUNDA.

Gunda ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 475,635, com um fornecimento em circulação de 1.00B GUNDA. Nas últimas 24 horas, GUNDA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GUNDA movimentou-se -- na última hora e -2.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gunda (GUNDA)

Capitalização de mercado $ 475.64K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 475.64K Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

