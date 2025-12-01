Tokenomics de Guild of Guardians (GOG)
Tokenomics e análise de preços de Guild of Guardians (GOG)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Guild of Guardians (GOG), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Guild of Guardians (GOG)
Tokenomics de Guild of Guardians (GOG): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Guild of Guardians (GOG) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens GOG que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens GOG podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do GOG, explore o preço em tempo real do token GOG!
Previsão de preço de GOG
Quer saber para onde o GOG pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do GOG combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
