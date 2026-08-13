Preço de gugugaga hoje

O preço ao vivo de gugugaga (咕咕嘎嘎) hoje é $ 0, com uma variação de 5.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 咕咕嘎嘎 para USD é de $ 0 por 咕咕嘎嘎.

gugugaga ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 78,037, com um fornecimento em circulação de 995.94M 咕咕嘎嘎. Nas últimas 24 horas, 咕咕嘎嘎 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 咕咕嘎嘎 movimentou-se +0.10% na última hora e -2.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de gugugaga (咕咕嘎嘎)

Capitalização de mercado $ 78.04K$ 78.04K $ 78.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 78.04K$ 78.04K $ 78.04K Fornecimento Circulante 995.94M 995.94M 995.94M Fornecimento total 995,943,909.837227 995,943,909.837227 995,943,909.837227

A capitalização de mercado atual de gugugaga é $ 78.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 咕咕嘎嘎 é 995.94M, com um fornecimento total de 995943909.837227. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 78.04K.