Informações de preço de Gugo (GUGO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00143968 $ 0.00143968 $ 0.00143968 Mínimo 24h $ 0.00156421 $ 0.00156421 $ 0.00156421 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00143968$ 0.00143968 $ 0.00143968 Máximo 24h $ 0.00156421$ 0.00156421 $ 0.00156421 Máximo histórico $ 0.0146709$ 0.0146709 $ 0.0146709 Menor preço $ 0.00135816$ 0.00135816 $ 0.00135816 Variação de Preço (1h) +0.58% Alteração de Preço (1D) -3.71% Variação de Preço (7d) -56.71% Variação de Preço (7d) -56.71%

O preço em tempo real de Gugo (GUGO) é $0.00147007. Nas últimas 24 horas, GUGO foi negociado entre a mínima de $ 0.00143968 e a máxima de $ 0.00156421, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GUGO é $ 0.0146709, enquanto o mais baixo é $ 0.00135816.

Em termos de desempenho de curto prazo, GUGO variou +0.58% na última hora, -3.71% nas últimas 24 horas e -56.71% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gugo (GUGO)

Capitalização de mercado $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Fornecimento Circulante 990.10M 990.10M 990.10M Fornecimento total 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

A capitalização de mercado atual de Gugo é $ 1.45M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GUGO é 990.10M, com um fornecimento total de 990098452.894598. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.45M.