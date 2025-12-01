Preço de GT3 Finance hoje

O preço ao vivo de GT3 Finance (GT3) hoje é $ 0.00504685, com uma variação de 1.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GT3 para USD é de $ 0.00504685 por GT3.

GT3 Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 794,353, com um fornecimento em circulação de 157.85M GT3. Nas últimas 24 horas, GT3 foi negociado entre $ 0.00482712 (mínimo) e $ 0.00516387 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00811755, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00449707.

No desempenho de curto prazo, GT3 movimentou-se +0.29% na última hora e +3.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GT3 Finance (GT3)

Capitalização de mercado $ 794.35K$ 794.35K $ 794.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 794.35K$ 794.35K $ 794.35K Fornecimento Circulante 157.85M 157.85M 157.85M Fornecimento total 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

