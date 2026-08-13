Preço de Groks Dog hoje

O preço ao vivo de Groks Dog (BOLT) hoje é $ 0, com uma variação de 4.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOLT para USD é de $ 0 por BOLT.

Groks Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 825,895, com um fornecimento em circulação de 999.63M BOLT. Nas últimas 24 horas, BOLT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00297984, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOLT movimentou-se +0.73% na última hora e -8.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 18.30K.

Informações de mercado de Groks Dog (BOLT)

Capitalização de mercado $ 825.90K$ 825.90K $ 825.90K Volume (24h) $ 18.30K$ 18.30K $ 18.30K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 825.90K$ 825.90K $ 825.90K Fornecimento Circulante 999.63M 999.63M 999.63M Fornecimento total 999,633,159.872423 999,633,159.872423 999,633,159.872423

A capitalização de mercado atual de Groks Dog é $ 825.90K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 18.30K. A oferta em circulação de BOLT é 999.63M, com um fornecimento total de 999633159.872423. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 825.90K.