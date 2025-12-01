Preço de Grokrooms hoje

O preço ao vivo de Grokrooms (GROKROOMS) hoje é $ 0.00001051, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GROKROOMS para USD é de $ 0.00001051 por GROKROOMS.

Grokrooms ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,507.45, com um fornecimento em circulação de 999.33M GROKROOMS. Nas últimas 24 horas, GROKROOMS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00080434, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000931.

No desempenho de curto prazo, GROKROOMS movimentou-se -- na última hora e +8.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Grokrooms (GROKROOMS)

Capitalização de mercado $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K Fornecimento Circulante 999.33M 999.33M 999.33M Fornecimento total 999,334,044.386554 999,334,044.386554 999,334,044.386554

