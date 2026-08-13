Preço de Grokius Maximus hoje

O preço ao vivo de Grokius Maximus (GROKIUS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GROKIUS para USD é de $ 0 por GROKIUS.

Grokius Maximus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 62,975, com um fornecimento em circulação de 999.79M GROKIUS. Nas últimas 24 horas, GROKIUS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00430277, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GROKIUS movimentou-se -1.56% na última hora e -26.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Grokius Maximus (GROKIUS)

Capitalização de mercado $ 62.98K$ 62.98K $ 62.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 62.98K$ 62.98K $ 62.98K Fornecimento Circulante 999.79M 999.79M 999.79M Fornecimento total 999,794,022.273531 999,794,022.273531 999,794,022.273531

A capitalização de mercado atual de Grokius Maximus é $ 62.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GROKIUS é 999.79M, com um fornecimento total de 999794022.273531. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 62.98K.