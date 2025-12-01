Preço de GROKAN APP hoje

O preço ao vivo de GROKAN APP (GROKAN) hoje é $ 0.00000531, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GROKAN para USD é de $ 0.00000531 por GROKAN.

GROKAN APP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,304.38, com um fornecimento em circulação de 999.13M GROKAN. Nas últimas 24 horas, GROKAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00079343, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000502.

No desempenho de curto prazo, GROKAN movimentou-se -- na última hora e +3.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GROKAN APP (GROKAN)

Capitalização de mercado $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K Fornecimento Circulante 999.13M 999.13M 999.13M Fornecimento total 999,126,253.061683 999,126,253.061683 999,126,253.061683

