Preço de Grok Companions hoje

O preço ao vivo de Grok Companions (JARVIS) hoje é $ 0.00001585, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JARVIS para USD é de $ 0.00001585 por JARVIS.

Grok Companions ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,848.8, com um fornecimento em circulação de 1.00B JARVIS. Nas últimas 24 horas, JARVIS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00246857, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001422.

No desempenho de curto prazo, JARVIS movimentou-se -- na última hora e +7.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Grok Companions (JARVIS)

Capitalização de mercado $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

