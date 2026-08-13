Preço de Green Shiba Inu hoje

O preço ao vivo de Green Shiba Inu (GINUX) hoje é $ 0, com uma variação de 1.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GINUX para USD é de $ 0 por GINUX.

Green Shiba Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 111,093, com um fornecimento em circulação de 5.15T GINUX. Nas últimas 24 horas, GINUX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.324796, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GINUX movimentou-se -- na última hora e -0.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Green Shiba Inu (GINUX)

Capitalização de mercado $ 111.09K$ 111.09K $ 111.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 111.14K$ 111.14K $ 111.14K Fornecimento Circulante 5.15T 5.15T 5.15T Fornecimento total 5,150,951,741,534.132 5,150,951,741,534.132 5,150,951,741,534.132

A capitalização de mercado atual de Green Shiba Inu é $ 111.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GINUX é 5.15T, com um fornecimento total de 5150951741534.132. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 111.14K.