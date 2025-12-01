Preço de GrandpaTrenchLive hoje

O preço ao vivo de GrandpaTrenchLive (GRAMPS) hoje é $ 0.0000046, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRAMPS para USD é de $ 0.0000046 por GRAMPS.

GrandpaTrenchLive ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,593.76, com um fornecimento em circulação de 999.26M GRAMPS. Nas últimas 24 horas, GRAMPS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00044247, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000043.

No desempenho de curto prazo, GRAMPS movimentou-se -- na última hora e +4.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GrandpaTrenchLive (GRAMPS)

Capitalização de mercado $ 4.59K$ 4.59K $ 4.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.59K$ 4.59K $ 4.59K Fornecimento Circulante 999.26M 999.26M 999.26M Fornecimento total 999,259,114.634958 999,259,114.634958 999,259,114.634958

