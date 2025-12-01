Preço de Grand Gangsta City hoje

O preço ao vivo de Grand Gangsta City ($GGC) hoje é --, com uma variação de 3.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $GGC para USD é de -- por $GGC.

Grand Gangsta City ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 672,153, com um fornecimento em circulação de 918.25M $GGC. Nas últimas 24 horas, $GGC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01587433, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $GGC movimentou-se +0.27% na última hora e -44.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Grand Gangsta City ($GGC)

Capitalização de mercado $ 672.15K$ 672.15K $ 672.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 731.99K$ 731.99K $ 731.99K Fornecimento Circulante 918.25M 918.25M 918.25M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

