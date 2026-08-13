Preço de Gram Morning (GM)
O preço ao vivo de Gram Morning (GM) hoje é $ 0, com uma variação de 1.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GM para USD é de $ 0 por GM.
Gram Morning ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,302, com um fornecimento em circulação de 1.00B GM. Nas últimas 24 horas, GM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, GM movimentou-se +0.31% na última hora e +5.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de Gram Morning é $ 21.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GM é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.30K.
+0.31%
-1.04%
+5.51%
+5.51%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Gram Morning em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Gram Morning em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Gram Morning em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Gram Morning em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-1.04%
|30 dias
|$ 0
|-50.88%
|60 dias
|$ 0
|--
|90 dias
|$ 0
|--
Em 2040, o preço de Gram Morning pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço de negociação ao vivo de Gram Morning hoje?
O preço atual de negociação de Gram Morning está em R$, atualizado em tempo real. Esse preço reflete dados agregados de múltiplos mercados, garantindo uma representação precisa da oferta e demanda global.
Quanta atividade de negociação está ocorrendo para GM?
GM registrou um volume de negociação de 24 horas de R$--. Essa métrica é importante para avaliar as condições de liquidez — um volume maior geralmente indica mercados mais ativos e execução de ordens mais fluida.
Qual é o desempenho do preço de Gram Morning hoje?
,Nas últimas 24 horas, Gram Morning apresentou uma variação de preço de -1.04%. Uma tendência positiva sugere maior interesse comprador, enquanto uma tendência negativa pode refletir pressão de venda de curto prazo ou quedas mais amplas no mercado.
Em que faixa de preços Gram Morning negociou hoje?
,Nos últimos dias, Gram Morning oscilou entre R$ e R$, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade intradiária e possíveis níveis de suporte/resistência.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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