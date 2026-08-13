Preço de Gotta Go Fast hoje

O preço ao vivo de Gotta Go Fast (FAST) hoje é $ 0, com uma variação de 0.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FAST para USD é de $ 0 por FAST.

Gotta Go Fast ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 138,670, com um fornecimento em circulação de 1.00B FAST. Nas últimas 24 horas, FAST foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FAST movimentou-se +0.31% na última hora e +10.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.32K.

Informações de mercado de Gotta Go Fast (FAST)

Capitalização de mercado $ 138.67K$ 138.67K $ 138.67K Volume (24h) $ 4.32K$ 4.32K $ 4.32K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 138.67K$ 138.67K $ 138.67K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Gotta Go Fast é $ 138.67K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.32K. A oferta em circulação de FAST é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 138.67K.