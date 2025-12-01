Preço de Goth16z hoje

O preço ao vivo de Goth16z (G16Z) hoje é $ 0.00000476, com uma variação de 4.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de G16Z para USD é de $ 0.00000476 por G16Z.

Goth16z ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,758.15, com um fornecimento em circulação de 999.49M G16Z. Nas últimas 24 horas, G16Z foi negociado entre $ 0.00000475 (mínimo) e $ 0.00000499 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00022168, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000454.

No desempenho de curto prazo, G16Z movimentou-se +0.27% na última hora e -0.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Goth16z (G16Z)

Capitalização de mercado $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K Fornecimento Circulante 999.49M 999.49M 999.49M Fornecimento total 999,486,236.0276515 999,486,236.0276515 999,486,236.0276515

