Preço de Gorbagana Daemon hoje

O preço ao vivo de Gorbagana Daemon (OSCAR) hoje é $ 0.00002424, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OSCAR para USD é de $ 0.00002424 por OSCAR.

Gorbagana Daemon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,237, com um fornecimento em circulação de 999.87M OSCAR. Nas últimas 24 horas, OSCAR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00095849, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002398.

No desempenho de curto prazo, OSCAR movimentou-se -- na última hora e -5.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gorbagana Daemon (OSCAR)

Capitalização de mercado $ 24.24K$ 24.24K $ 24.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.24K$ 24.24K $ 24.24K Fornecimento Circulante 999.87M 999.87M 999.87M Fornecimento total 999,867,929.171085 999,867,929.171085 999,867,929.171085

