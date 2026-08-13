Preço de Gorbagana hoje

O preço ao vivo de Gorbagana (GOR) hoje é $ 0, com uma variação de 6.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOR para USD é de $ 0 por GOR.

Gorbagana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 489,669, com um fornecimento em circulação de 999.82M GOR. Nas últimas 24 horas, GOR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.056621, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GOR movimentou-se -0.05% na última hora e +6.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 361.03K.

Informações de mercado de Gorbagana (GOR)

Capitalização de mercado $ 489.67K$ 489.67K $ 489.67K Volume (24h) $ 361.03K$ 361.03K $ 361.03K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 489.67K$ 489.67K $ 489.67K Fornecimento Circulante 999.82M 999.82M 999.82M Fornecimento total 999,817,411.451709 999,817,411.451709 999,817,411.451709

A capitalização de mercado atual de Gorbagana é $ 489.67K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 361.03K. A oferta em circulação de GOR é 999.82M, com um fornecimento total de 999817411.451709. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 489.67K.