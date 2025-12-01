Preço de Gooey Guys hoje

O preço ao vivo de Gooey Guys (GOOEY) hoje é $ 0.00000428, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOOEY para USD é de $ 0.00000428 por GOOEY.

Gooey Guys ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,278.13, com um fornecimento em circulação de 1.00B GOOEY. Nas últimas 24 horas, GOOEY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00037904, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000041.

No desempenho de curto prazo, GOOEY movimentou-se -- na última hora e +4.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gooey Guys (GOOEY)

Capitalização de mercado $ 4.28K$ 4.28K $ 4.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.28K$ 4.28K $ 4.28K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Gooey Guys é $ 4.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOOEY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.28K.