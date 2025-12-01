Preço de GoodMorning hoje

O preço ao vivo de GoodMorning (GM) hoje é $ 0.00000641, com uma variação de 1.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GM para USD é de $ 0.00000641 por GM.

GoodMorning ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,663.43, com um fornecimento em circulação de 885.00M GM. Nas últimas 24 horas, GM foi negociado entre $ 0.00000639 (mínimo) e $ 0.00000658 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0001929, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000639.

No desempenho de curto prazo, GM movimentou-se -0.63% na última hora e -2.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GoodMorning (GM)

Capitalização de mercado $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Fornecimento Circulante 885.00M 885.00M 885.00M Fornecimento total 885,000,000.0 885,000,000.0 885,000,000.0

