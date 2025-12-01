Preço de Good Rudi hoje

O preço ao vivo de Good Rudi (GOODRUDI) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOODRUDI para USD é de -- por GOODRUDI.

Good Rudi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,643.44, com um fornecimento em circulação de 999.49M GOODRUDI. Nas últimas 24 horas, GOODRUDI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GOODRUDI movimentou-se -- na última hora e +7.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Good Rudi (GOODRUDI)

Capitalização de mercado $ 8.64K$ 8.64K $ 8.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.64K$ 8.64K $ 8.64K Fornecimento Circulante 999.49M 999.49M 999.49M Fornecimento total 999,487,348.883481 999,487,348.883481 999,487,348.883481

A capitalização de mercado atual de Good Rudi é $ 8.64K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOODRUDI é 999.49M, com um fornecimento total de 999487348.883481. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.64K.