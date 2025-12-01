Preço de Good Martian hoje

O preço ao vivo de Good Martian (GM) hoje é $ 0.0000052, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GM para USD é de $ 0.0000052 por GM.

Good Martian ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,173.95, com um fornecimento em circulação de 995.25M GM. Nas últimas 24 horas, GM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00092339, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000452.

No desempenho de curto prazo, GM movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Good Martian (GM)

Capitalização de mercado $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K Fornecimento Circulante 995.25M 995.25M 995.25M Fornecimento total 995,246,539.895633 995,246,539.895633 995,246,539.895633

