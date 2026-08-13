Qual é o preço atual de Good In The Hood?

Good In The Hood está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de 34.96% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Good In The Hood é de R$, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de GOOD hoje?

A capitalização de mercado está em R$1247741.02040330052000, colocando o ativo no #4440 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Good In The Hood?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com GOOD.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 785341679.7664905 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Good In The Hood se enquadra?

Good In The Hood faz parte da classificação Meme,Dog-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de GOOD?

Operar na rede -- permite que GOOD aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.