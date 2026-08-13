Preço de Goldman Sachs xStock hoje

O preço ao vivo de Goldman Sachs xStock (GSX) hoje é $ 1,030.28, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GSX para USD é de $ 1,030.28 por GSX.

Goldman Sachs xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 320,346, com um fornecimento em circulação de 310.93 GSX. Nas últimas 24 horas, GSX foi negociado entre $ 1,030.26 (mínimo) e $ 1,039.05 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,549.02, enquanto a mínima histórica foi de $ 742.57.

No desempenho de curto prazo, GSX movimentou-se -0.00% na última hora e -2.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.01K.

Informações de mercado de Goldman Sachs xStock (GSX)

Capitalização de mercado $ 320.35K$ 320.35K $ 320.35K Volume (24h) $ 2.01K$ 2.01K $ 2.01K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 123.87M$ 123.87M $ 123.87M Fornecimento Circulante 310.93 310.93 310.93 Fornecimento total 120,224.5900286169 120,224.5900286169 120,224.5900286169

A capitalização de mercado atual de Goldman Sachs xStock é $ 320.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.01K. A oferta em circulação de GSX é 310.93, com um fornecimento total de 120224.5900286169. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 123.87M.