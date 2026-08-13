Preço de GoldenBoys hoje

O preço ao vivo de GoldenBoys (GOLD) hoje é $ 0.894047, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOLD para USD é de $ 0.894047 por GOLD.

GoldenBoys ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 894,047, com um fornecimento em circulação de 1.00M GOLD. Nas últimas 24 horas, GOLD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 47.86, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.827659.

No desempenho de curto prazo, GOLD movimentou-se -- na última hora e -1.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.13.

Informações de mercado de GoldenBoys (GOLD)

Capitalização de mercado $ 894.05K$ 894.05K $ 894.05K Volume (24h) $ 5.13$ 5.13 $ 5.13 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 894.05K$ 894.05K $ 894.05K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GoldenBoys é $ 894.05K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.13. A oferta em circulação de GOLD é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 894.05K.