Preço de Golden Dragon hoje

O preço ao vivo de Golden Dragon (GD) hoje é $ 0.00380564, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GD para USD é de $ 0.00380564 por GD.

Golden Dragon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,209,927, com um fornecimento em circulação de 1.37B GD. Nas últimas 24 horas, GD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00380792, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00367325.

No desempenho de curto prazo, GD movimentou-se -- na última hora e -0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.88.

Informações de mercado de Golden Dragon (GD)

Capitalização de mercado $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Volume (24h) $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Fornecimento Circulante 1.37B 1.37B 1.37B Fornecimento total 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Golden Dragon é $ 5.21M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.88. A oferta em circulação de GD é 1.37B, com um fornecimento total de 1369000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.21M.