Preço de Golden Dragon (GD)
O preço ao vivo de Golden Dragon (GD) hoje é $ 0.00380564, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GD para USD é de $ 0.00380564 por GD.
Golden Dragon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,209,927, com um fornecimento em circulação de 1.37B GD. Nas últimas 24 horas, GD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00380792, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00367325.
No desempenho de curto prazo, GD movimentou-se -- na última hora e -0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.88.
A capitalização de mercado atual de Golden Dragon é $ 5.21M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.88. A oferta em circulação de GD é 1.37B, com um fornecimento total de 1369000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.21M.
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Golden Dragon em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Golden Dragon em USD foi de $ +0.0001358780.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Golden Dragon em USD foi de $ +0.0000649070.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Golden Dragon em USD foi de --.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|--
|30 dias
|$ +0.0001358780
|+3.57%
|60 dias
|$ +0.0000649070
|+1.71%
|90 dias
|--
|--
Em 2040, o preço de Golden Dragon pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço em tempo real de Golden Dragon?
A avaliação atual está em R$0.0190728504397728852000, com uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas.
Como o sentimento do mercado afeta GD?
O sentimento é moldado por condições macroeconômicas, notícias do setor e desenvolvimentos no ecossistema da --. Um sentimento positivo geralmente está correlacionado com aumento no volume e alta de preços a curto prazo.
Qual é a capitalização de mercado e a classificação global de Golden Dragon?
Com uma capitalização de mercado de R$26110761.52056805911000, Golden Dragon ocupa a posição #1548, destacando sua influência e escala no mercado mais amplo.
Como tem sido a atividade recente de negociação?
GD registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando o nível de participação ativa dos traders globais.
Qual é a volatilidade de GD hoje?
A volatilidade do token é de --%, ajudando os traders a avaliar se o mercado está apresentando estabilidade ou flutuações rápidas.
Qual é a faixa de negociação das últimas 24 horas?
Ela variou entre R$0E-15 e R$0E-15, indicando a força do preço durante o dia.
Quais fatores de longo prazo influenciam Golden Dragon?
Os fatores incluem a oferta circulante (1369000000.0 tokens), as tendências de adoção dentro da BNB Chain Ecosystem,Meme e a tração geral da rede da --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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