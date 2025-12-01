Preço de Golden Donkey hoje

O preço ao vivo de Golden Donkey (GDK) hoje é $ 0.00028288, com uma variação de 1.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GDK para USD é de $ 0.00028288 por GDK.

Golden Donkey ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,830,404, com um fornecimento em circulação de 10.00B GDK. Nas últimas 24 horas, GDK foi negociado entre $ 0.00027778 (mínimo) e $ 0.0002877 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00034948, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000462.

No desempenho de curto prazo, GDK movimentou-se +1.72% na última hora e +26.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Golden Donkey (GDK)

Capitalização de mercado $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Golden Donkey é $ 2.83M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GDK é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.83M.