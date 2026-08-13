Preço de Golden Celestial Ratio hoje

O preço ao vivo de Golden Celestial Ratio (GCR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GCR para USD é de $ 0 por GCR.

Golden Celestial Ratio ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,295, com um fornecimento em circulação de 1.62B GCR. Nas últimas 24 horas, GCR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00824122, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GCR movimentou-se -- na última hora e +1.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Golden Celestial Ratio (GCR)

Capitalização de mercado $ 49.30K$ 49.30K $ 49.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.30K$ 49.30K $ 49.30K Fornecimento Circulante 1.62B 1.62B 1.62B Fornecimento total 1,617,952,401.0 1,617,952,401.0 1,617,952,401.0

A capitalização de mercado atual de Golden Celestial Ratio é $ 49.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GCR é 1.62B, com um fornecimento total de 1617952401.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.30K.