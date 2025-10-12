Informações de preço de Gold xStock (GLDX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 363.9 $ 363.9 $ 363.9 Mínimo 24h $ 465.24 $ 465.24 $ 465.24 Máximo 24h Mínimo 24h $ 363.9$ 363.9 $ 363.9 Máximo 24h $ 465.24$ 465.24 $ 465.24 Máximo histórico $ 4,340.05$ 4,340.05 $ 4,340.05 Menor preço $ 300.95$ 300.95 $ 300.95 Variação de Preço (1h) +0.27% Alteração de Preço (1D) +17.71% Variação de Preço (7d) +18.07% Variação de Preço (7d) +18.07%

O preço em tempo real de Gold xStock (GLDX) é $428.46. Nas últimas 24 horas, GLDX foi negociado entre a mínima de $ 363.9 e a máxima de $ 465.24, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GLDX é $ 4,340.05, enquanto o mais baixo é $ 300.95.

Em termos de desempenho de curto prazo, GLDX variou +0.27% na última hora, +17.71% nas últimas 24 horas e +18.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gold xStock (GLDX)

Capitalização de mercado $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.24M$ 10.24M $ 10.24M Fornecimento Circulante 3.16K 3.16K 3.16K Fornecimento total 23,899.99776922 23,899.99776922 23,899.99776922

A capitalização de mercado atual de Gold xStock é $ 1.35M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GLDX é 3.16K, com um fornecimento total de 23899.99776922. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.24M.