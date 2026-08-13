Preço de Gold Reserve hoje

O preço ao vivo de Gold Reserve (GOR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOR para USD é de $ 0 por GOR.

Gold Reserve ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,843, com um fornecimento em circulação de 417.34M GOR. Nas últimas 24 horas, GOR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0023469, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GOR movimentou-se -- na última hora e +1.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gold Reserve (GOR)

Capitalização de mercado $ 34.84K$ 34.84K $ 34.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 83.49K$ 83.49K $ 83.49K Fornecimento Circulante 417.34M 417.34M 417.34M Fornecimento total 417,343,582.95622563 417,343,582.95622563 417,343,582.95622563

A capitalização de mercado atual de Gold Reserve é $ 34.84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOR é 417.34M, com um fornecimento total de 417343582.95622563. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 83.49K.