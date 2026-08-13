Preço de Gold Park hoje

O preço ao vivo de Gold Park (GPT) hoje é $ 0.00480896, com uma variação de 1.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GPT para USD é de $ 0.00480896 por GPT.

Gold Park ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,093,761, com um fornecimento em circulação de 3.52B GPT. Nas últimas 24 horas, GPT foi negociado entre $ 0.00473362 (mínimo) e $ 0.00480635 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03055641, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GPT movimentou-se +0.07% na última hora e +32.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.59K.

Informações de mercado de Gold Park (GPT)

Capitalização de mercado $ 18.09M$ 18.09M $ 18.09M Volume (24h) $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.28M$ 43.28M $ 43.28M Fornecimento Circulante 3.52B 3.52B 3.52B Fornecimento total 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Gold Park é $ 18.09M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.59K. A oferta em circulação de GPT é 3.52B, com um fornecimento total de 9000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.28M.