Preço de God The Dog hoje

O preço ao vivo de God The Dog (GOD) hoje é --, com uma variação de 5.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOD para USD é de -- por GOD.

God The Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 537,578, com um fornecimento em circulação de 991.33M GOD. Nas últimas 24 horas, GOD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00932323, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GOD movimentou-se +0.23% na última hora e +20.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de God The Dog (GOD)

Capitalização de mercado $ 537.58K$ 537.58K $ 537.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 537.58K$ 537.58K $ 537.58K Fornecimento Circulante 991.33M 991.33M 991.33M Fornecimento total 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

