Preço de GoblinCoin hoje

O preço ao vivo de GoblinCoin (GOBLIN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOBLIN para USD é de $ 0 por GOBLIN.

GoblinCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 124,024, com um fornecimento em circulação de 703.48M GOBLIN. Nas últimas 24 horas, GOBLIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02649191, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GOBLIN movimentou-se -0.36% na última hora e -10.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 36.70K.

Informações de mercado de GoblinCoin (GOBLIN)

Capitalização de mercado $ 124.02K$ 124.02K $ 124.02K Volume (24h) $ 36.70K$ 36.70K $ 36.70K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 124.02K$ 124.02K $ 124.02K Fornecimento Circulante 703.48M 703.48M 703.48M Fornecimento total 703,478,975.32069 703,478,975.32069 703,478,975.32069

A capitalização de mercado atual de GoblinCoin é $ 124.02K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 36.70K. A oferta em circulação de GOBLIN é 703.48M, com um fornecimento total de 703478975.32069. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 124.02K.