Preço de GOBL hoje

O preço ao vivo de GOBL (GOBL) hoje é $ 0.00001643, com uma variação de 1.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOBL para USD é de $ 0.00001643 por GOBL.

GOBL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,214.15, com um fornecimento em circulação de 500.00M GOBL. Nas últimas 24 horas, GOBL foi negociado entre $ 0.00001624 (mínimo) e $ 0.00001705 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00057879, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001454.

No desempenho de curto prazo, GOBL movimentou-se +0.41% na última hora e +11.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GOBL (GOBL)

Capitalização de mercado $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Fornecimento Circulante 500.00M 500.00M 500.00M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GOBL é $ 8.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOBL é 500.00M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.21K.