Preço de GOATxAI hoje

O preço ao vivo de GOATxAI (GOAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOAI para USD é de $ 0 por GOAI.

GOATxAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,649.82, com um fornecimento em circulação de 872.78M GOAI. Nas últimas 24 horas, GOAI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GOAI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GOATxAI (GOAI)

Capitalização de mercado $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Fornecimento Circulante 872.78M 872.78M 872.78M Fornecimento total 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

A capitalização de mercado atual de GOATxAI é $ 9.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOAI é 872.78M, com um fornecimento total de 888888888.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.83K.