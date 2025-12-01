Preço de GMEOW hoje

O preço ao vivo de GMEOW (GMEOW) hoje é $ 0.00210236, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GMEOW para USD é de $ 0.00210236 por GMEOW.

GMEOW ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,102,357, com um fornecimento em circulação de 1.00B GMEOW. Nas últimas 24 horas, GMEOW foi negociado entre $ 0.00207953 (mínimo) e $ 0.00213287 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.038489, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00204964.

No desempenho de curto prazo, GMEOW movimentou-se -0.58% na última hora e -15.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GMEOW (GMEOW)

Capitalização de mercado $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GMEOW é $ 2.10M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GMEOW é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.10M.