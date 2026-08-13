Preço de Gluteus Maximus by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU) hoje é $ 0, com uma variação de 6.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GLUTEU para USD é de $ 0 por GLUTEU.

Gluteus Maximus by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 143,797, com um fornecimento em circulação de 1.00B GLUTEU. Nas últimas 24 horas, GLUTEU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01232749, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GLUTEU movimentou-se -0.45% na última hora e +1.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 981.74.

Informações de mercado de Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU)

Capitalização de mercado $ 143.80K$ 143.80K $ 143.80K Volume (24h) $ 981.74$ 981.74 $ 981.74 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 143.80K$ 143.80K $ 143.80K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Gluteus Maximus by Virtuals é $ 143.80K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 981.74. A oferta em circulação de GLUTEU é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 143.80K.