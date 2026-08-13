Preço de Global X Copper Miners xStock hoje

O preço ao vivo de Global X Copper Miners xStock (COPXX) hoje é $ 88.78, com uma variação de 0.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COPXX para USD é de $ 88.78 por COPXX.

Global X Copper Miners xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 390,713, com um fornecimento em circulação de 4.40K COPXX. Nas últimas 24 horas, COPXX foi negociado entre $ 87.86 (mínimo) e $ 90.65 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 91.7, enquanto a mínima histórica foi de $ 72.38.

No desempenho de curto prazo, COPXX movimentou-se -0.00% na última hora e +1.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.85K.

Informações de mercado de Global X Copper Miners xStock (COPXX)

Capitalização de mercado $ 390.71K$ 390.71K $ 390.71K Volume (24h) $ 6.85K$ 6.85K $ 6.85K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.31M$ 90.31M $ 90.31M Fornecimento Circulante 4.40K 4.40K 4.40K Fornecimento total 1,017,154.060059472 1,017,154.060059472 1,017,154.060059472

A capitalização de mercado atual de Global X Copper Miners xStock é $ 390.71K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.85K. A oferta em circulação de COPXX é 4.40K, com um fornecimento total de 1017154.060059472. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.31M.