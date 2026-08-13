Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Global X Copper Miners xStock hoje é 88.78 USD. A capitalização de mercado de COPXX é de 390,713 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de COPXX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Global X Copper Miners xStock hoje é 88.78 USD. A capitalização de mercado de COPXX é de 390,713 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de COPXX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre COPXX

Informações sobre preços de COPXX

O que é COPXX

Site oficial do COPXX

Tokenomics de COPXX

Previsão de preço de COPXX

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Global X Copper Miners xStock

Preço de Global X Copper Miners xStock (COPXX)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 COPXX para USD

$87.37
$87.37$87.37
-2.40%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Global X Copper Miners xStock (COPXX)
Última atualização da página: 2026-08-13 16:02:33 (UTC+8)

Preço de Global X Copper Miners xStock hoje

O preço ao vivo de Global X Copper Miners xStock (COPXX) hoje é $ 88.78, com uma variação de 0.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COPXX para USD é de $ 88.78 por COPXX.

Global X Copper Miners xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 390,713, com um fornecimento em circulação de 4.40K COPXX. Nas últimas 24 horas, COPXX foi negociado entre $ 87.86 (mínimo) e $ 90.65 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 91.7, enquanto a mínima histórica foi de $ 72.38.

No desempenho de curto prazo, COPXX movimentou-se -0.00% na última hora e +1.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.85K.

Informações de mercado de Global X Copper Miners xStock (COPXX)

$ 390.71K
$ 390.71K$ 390.71K

$ 6.85K
$ 6.85K$ 6.85K

$ 90.31M
$ 90.31M$ 90.31M

4.40K
4.40K 4.40K

1,017,154.060059472
1,017,154.060059472 1,017,154.060059472

A capitalização de mercado atual de Global X Copper Miners xStock é $ 390.71K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.85K. A oferta em circulação de COPXX é 4.40K, com um fornecimento total de 1017154.060059472. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.31M.

Histórico de preço de Global X Copper Miners xStock USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 87.86
$ 87.86$ 87.86
Mínimo 24h
$ 90.65
$ 90.65$ 90.65
Máximo 24h

$ 87.86
$ 87.86$ 87.86

$ 90.65
$ 90.65$ 90.65

$ 91.7
$ 91.7$ 91.7

$ 72.38
$ 72.38$ 72.38

-0.00%

-0.77%

+1.47%

+1.47%

Histórico de preços de Global X Copper Miners xStock (COPXX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Global X Copper Miners xStock em USD foi de $ -0.6906918004168148.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Global X Copper Miners xStock em USD foi de $ +16.3989710660.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Global X Copper Miners xStock em USD foi de $ +2.3772443040.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Global X Copper Miners xStock em USD foi de $ -0.00477879919419.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.6906918004168148-0.77%
30 dias$ +16.3989710660+18.47%
60 dias$ +2.3772443040+2.68%
90 dias$ -0.00477879919419-0.00%

Previsão de preço para Global X Copper Miners xStock

Previsão de preço de Global X Copper Miners xStock (COPXX) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de COPXX em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Global X Copper Miners xStock (COPXX) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Global X Copper Miners xStock pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Global X Copper Miners xStock pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de COPXX para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Global X Copper Miners xStock.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Global X Copper Miners xStock (COPXX)

Site oficial

Categoria :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Sobre Global X Copper Miners xStock

Quanto vale Global X Copper Miners xStock agora?

Global X Copper Miners xStock está atualmente sendo negociado a R$444.9416292773454000, com uma variação de preço de -0.77% nas últimas 24 horas. Esse preço ao vivo oferece um instantâneo da atividade do mercado em tempo real e do sentimento dos investidores.

COPXX vai subir ou cair hoje?

COPXX apresentou uma variação de preço nas últimas 24 horas, refletindo como o mercado está reagindo às notícias recentes, ao volume de negociação e aos desenvolvimentos no ecossistema de Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem.

Qual é a popularidade de Global X Copper Miners xStock hoje?

O token registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, indicando quantos traders estão ativamente comprando ou vendendo COPXX.

O que torna Global X Copper Miners xStock diferente de outros ativos cripto?

Fazendo parte da categoria Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem e construído na rede --, COPXX oferece uma utilidade e um papel específicos dentro de seu ecossistema, que podem incluir pagamentos, staking, governança ou casos de uso específicos para aplicações.

Quantos COPXX existem no mercado?

Hoje há 4400.914479636965 tokens em circulação, o que ajuda a determinar a escassez do token e seu valor de mercado geral.

Qual foi o preço máximo e mínimo de Global X Copper Miners xStock ao longo do tempo?

O preço mais alto registrado pelo token (ATH) é R$459.575888766981000, enquanto seu ponto mais baixo (ATL) é R$362.7492129656934000, oferecendo um contexto importante para investidores de longo prazo que avaliam os ciclos de preços.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Global X Copper Miners xStock

Última atualização da página: 2026-08-13 16:02:33 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Global X Copper Miners xStock (COPXX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Global X Copper Miners xStock

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01500
$0.01500$0.01500

-25.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01996
$0.01996$0.01996

-5.26%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2749
$0.2749$0.2749

+13.12%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28010
$0.28010$0.28010

-14.22%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00922
$0.00922$0.00922

-4.75%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002928
$0.0002928$0.0002928

+17.12%

Bitway

Bitway

BTW

$0.252933
$0.252933$0.252933

+15.43%

aPriori

aPriori

APR

$0.48212
$0.48212$0.48212

+11.75%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001110
$0.001110$0.001110

+11.00%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.71495
$0.71495$0.71495

+10.15%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?