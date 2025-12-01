Preço de GLOBAL MONEY SUPPLY hoje

O preço ao vivo de GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) hoje é $ 0.0000262, com uma variação de 2.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de M2 para USD é de $ 0.0000262 por M2.

GLOBAL MONEY SUPPLY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,198, com um fornecimento em circulação de 999.80M M2. Nas últimas 24 horas, M2 foi negociado entre $ 0.00002564 (mínimo) e $ 0.00002665 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00092394, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001862.

No desempenho de curto prazo, M2 movimentou-se +0.35% na última hora e +32.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Capitalização de mercado $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Fornecimento Circulante 999.80M 999.80M 999.80M Fornecimento total 999,803,577.296611 999,803,577.296611 999,803,577.296611

A capitalização de mercado atual de GLOBAL MONEY SUPPLY é $ 26.20K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de M2 é 999.80M, com um fornecimento total de 999803577.296611. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.20K.