Preço de Glidr hoje

O preço ao vivo de Glidr (GLIDR) hoje é $ 1.17, com uma variação de 1.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GLIDR para USD é de $ 1.17 por GLIDR.

Glidr ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,412,911, com um fornecimento em circulação de 31.96M GLIDR. Nas últimas 24 horas, GLIDR foi negociado entre $ 1.16 (mínimo) e $ 1.19 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.24, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.083.

No desempenho de curto prazo, GLIDR movimentou-se -0.91% na última hora e +0.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Glidr (GLIDR)

Capitalização de mercado $ 37.41M$ 37.41M $ 37.41M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 117.08M$ 117.08M $ 117.08M Fornecimento Circulante 31.96M 31.96M 31.96M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

