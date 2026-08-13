Preço de GLHFStrategy hoje

O preço ao vivo de GLHFStrategy (GLHFSTR) hoje é $ 0, com uma variação de 1.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GLHFSTR para USD é de $ 0 por GLHFSTR.

GLHFStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 142,088, com um fornecimento em circulação de 920.05M GLHFSTR. Nas últimas 24 horas, GLHFSTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GLHFSTR movimentou-se -- na última hora e -10.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 23.20.

Informações de mercado de GLHFStrategy (GLHFSTR)

Capitalização de mercado $ 142.09K$ 142.09K $ 142.09K Volume (24h) $ 23.20$ 23.20 $ 23.20 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 142.09K$ 142.09K $ 142.09K Fornecimento Circulante 920.05M 920.05M 920.05M Fornecimento total 920,050,564.5580591 920,050,564.5580591 920,050,564.5580591

A capitalização de mercado atual de GLHFStrategy é $ 142.09K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 23.20. A oferta em circulação de GLHFSTR é 920.05M, com um fornecimento total de 920050564.5580591. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 142.09K.