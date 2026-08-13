Preço de Ginnan The Cat hoje

O preço ao vivo de Ginnan The Cat (GINNAN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GINNAN para USD é de $ 0 por GINNAN.

Ginnan The Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 77,439, com um fornecimento em circulação de 6.90T GINNAN. Nas últimas 24 horas, GINNAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GINNAN movimentou-se -0.23% na última hora e -0.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ginnan The Cat (GINNAN)

Capitalização de mercado $ 77.44K$ 77.44K $ 77.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 77.44K$ 77.44K $ 77.44K Fornecimento Circulante 6.90T 6.90T 6.90T Fornecimento total 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4

A capitalização de mercado atual de Ginnan The Cat é $ 77.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GINNAN é 6.90T, com um fornecimento total de 6899850626973.4. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.44K.