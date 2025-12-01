Preço de Ging Gong Kaew hoje

O preço ao vivo de Ging Gong Kaew (GGK) hoje é --, com uma variação de 32.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GGK para USD é de -- por GGK.

Ging Gong Kaew ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 53,971, com um fornecimento em circulação de 999.84M GGK. Nas últimas 24 horas, GGK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00224676, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GGK movimentou-se -2.26% na última hora e +1.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ging Gong Kaew (GGK)

Capitalização de mercado $ 53.97K$ 53.97K $ 53.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 53.97K$ 53.97K $ 53.97K Fornecimento Circulante 999.84M 999.84M 999.84M Fornecimento total 999,837,823.840428 999,837,823.840428 999,837,823.840428

