Preço de Gimo Staked 0G hoje

O preço ao vivo de Gimo Staked 0G (ST0G) hoje é $ 1.38, com uma variação de 3.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ST0G para USD é de $ 1.38 por ST0G.

Gimo Staked 0G ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 158,337, com um fornecimento em circulação de 114.76K ST0G. Nas últimas 24 horas, ST0G foi negociado entre $ 1.37 (mínimo) e $ 1.44 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.34, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.049.

No desempenho de curto prazo, ST0G movimentou-se +0.63% na última hora e -8.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gimo Staked 0G (ST0G)

Capitalização de mercado $ 158.34K$ 158.34K $ 158.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 158.34K$ 158.34K $ 158.34K Fornecimento Circulante 114.76K 114.76K 114.76K Fornecimento total 114,764.6966982957 114,764.6966982957 114,764.6966982957

A capitalização de mercado atual de Gimo Staked 0G é $ 158.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ST0G é 114.76K, com um fornecimento total de 114764.6966982957. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 158.34K.